Nuove novità da Alfredo Pedullà sul valzer panchine: “Palladino si può sbloccare con un altro agente: la Fiorentina ha chiesto di portare avanti la trattativa con Minieri e non con Riso. Sullo sfondo i viola seguono Tudor che non è sicuro di restare alla Lazio. Coinvolto Italiano che ha il Bologna in pressing, ma che potrebbe aspettare per qualche giorno ancora…”