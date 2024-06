Vicenza e Carrarese, l’atto finale verso la cadetteria

La finale playoff di Serie C vedrà sfidarsi il Vicenza e la Carrarese. Un posto in cadetteria se lo contendono le terze classificate dei gironi A e C. Grande merito a entrambe di aver superato due ostacoli molto complicati, come Avellino e Benevento, che hanno terminato ieri sera il loro percorso verso la Serie B.

La truppa di Calabro sta vivendo un sogno, meritando il prestigioso appuntamento di fronte a una vera e propria corazzata come il Vicenza di Vecchi. Un assetto solidissimo, che sa giocare un calcio propositivo. Due squadre complementari che si pizzicheranno nelle due gare (andata e ritorno) verso il Paradiso.