Atalanta, Percassi: “Ringrazio la FIGC, la protezione del lavoro sui vivai è fondamentale”

Luca Percassi, ieri a margine della “Notte della Serie C”, ha parlato non solo delle tematiche d’attualità in casa Atalanta, ma anche di alcuni temi che riguardano in generale il calcio e i settori giovanili. In particolare l’Amministratore delegato nerazzurro si è soffermato sulla questione della protezione del lavoro sui settori giovanili.

Queste le parole di Percassi: “Colgo l’occasione per ringraziare la Federazione e il Consiglio Federale che, la scorsa settimana, ha approvato una norma a tutela dei settori giovanili. La nostra speranza, come movimento calcio, è che il Ministro Abodi e tutto il Governo si renda conto di quanto sia importante tutelare i vivai. Perché i futuri campioni che vestiranno la maglia della Nazionale vengono dai nostri settori giovanili. Quindi la protezione di tutto il lavoro di formazione che facciamo con questi giovani è fondamentale per poter continuare ad investire e non essere saccheggiate per ragioni diverse”.