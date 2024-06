Italia-Turchia 0-0, pari a Bologna

E’ terminata 0-0 l’amichevole di Bologna tra Italia e Turchia. Poche emozioni in un match che ha visto gli azzurri impattare contro i ragazzi di Vincenzo Montella senza trovare il gol.

Italia-Turchia, le formazioni

ITALIA (4-2-3-1): Vicario; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Cristante, Jorginho; Orsolini, Pellegrini, Chiesa; Retegui. Allenatore: Spalletti.

TURCHIA (4-2-3-1): Bayindir; Celik, Bardakci, Kabak, Muldur; Calhanoglu, Ahyan; Aydin, Yazici, Yildiz; Yilmaz. Allenatore: Montella.

La partita

Al 19esimo Pellegrini ha sfiorato lo specchio della porta direttamente da calcio piazzato, sei minuti più tardi l’attaccante del Galatasaray Yilmaz – su un corner ben calciato da Calhanoglu – s’è divorato il vantaggio con un colpo di testa. Poi sull’ultima azione, nel terzo e ultimo minuto di recupero, Cristante ha colpito un palo su corner calciato da Pellegrini. Nella ripresa l’Italia ha subito cambiato qualche interprete: Zaccagni e Cambiaso hanno preso il posto di Chiesa e Orsolini, poi nei minuti successivi hanno fatto il loro ingresso in campo anche Fagioli, Raspadori e Frattesi. La Nazionale è cambiata, non la partita che s’è possibile s’è ulteriormente anestetizzata in una seconda frazione che ha visto le due squadre imballate, probabilmente stanche perché nel pieno del richiamo di preparazione in vista dell’Europeo. Nel finale gli azzurri provano a passare alla difesa a 3 ma poco cambia. Termina così 0-0.