Clamoroso Nadal: l’annuncio fa sognare i tifosi

Buone notizie per Rafael Nadal. E’ arrivato un importante aggiornamento dopo il Roland Garros. E’ proprio quello che speravano tutti

Siamo ormai giunti verso la fase finale del Roland Garros, secondo torneo del Grande Slam di questa stagione, edizione che ha regalato davvero grandi emozioni. Un torneo potremmo dire straordinario per l’Italia con almeno un azzurro in semifinale sia nel maschile che nel femminile, sia nel singolare che nel doppio.

Con il ritiro ai auarti di finale del torneo di Novak Djokovic è arrivato anche il cambio in vetta alla classifica Atp con Jannik Sinner che è diventato il primo italiano nella storia al vertice del ranking. Insomma tante belle notizie e anche novità interessanti per tutto il circuito.

La sua avventura è durata piuttosto poco, ma a Parigi abbiamo assistito anche al ritorno in campo del ‘King of Clay’ Rafael Nadal, campione leggendario che ha vinto il Roland Garros per ben 14 volte. Nadal ha giocato solo un match a Parigi ma va detto che è stato piuttosto sfortunato con il sorteggio. Il campione

iberico ha partecipato senza testa di serie ed ha pescato al primo turno il numero 4 al mondo Alexander Zverev, vincitore degli Internazionali d’Italia e tra i tennisti più in forma del forma. Nonostante la sconfitta Nadal ha lottato ed è apparso abbastanza in condizione rispetto agli ultimi match.

Il 22 volte vincitore Slam tornerà tra poche settimane a Parigi per disputare le Olimpiadi, sempre sulla terra battuta e ci sono buone sensazioni. Benito Perez Barbadillo, storico manager di Rafa, ha parlato ai microfoni di Ubitennis, intervenendo su questo e tanti altri temi.

Nadal alle Olimpiadi, il manager parla delle sue possibilità

Barbadillo ha dichiarato: “Si, confermo che Rafael Nadal giocherà le Olimpiadi di Parigi e noi speriamo che possa essere competitivo per una medaglia. Lui si sta allenando a Manacor, l’ho sentito in questi giorni e sta piuttosto bene, il dolore al piede è completamente passato”.

Barbadillo è ottimista e sottolinea: “Spero possa arrivare alle Olimpiadi con qualche match in più nelle gambe, poi per lui è come giocare in casa, quando gioca sul Philippe Chatrier è cosi. Ci sarà concorrenza agguerrita con Djokovic, Alcaraz e Sinner, oltre a tanti altri atleti, ma Rafa c’è e si farà trovare pronto“.

Ottime notizie quindi con Nadal che è in buone condizioni fisiche senza più i problemi che lo hanno condizionato nel recente passato, una bellissima notizia per tutti gli appassionati che non vedono l’ora di rivederlo – ancora una volta – in campo.