Pedullà: “Petrachi-Salernitana, perché manca ancora la firma”

Alfredo Pedullà in esclusiva ha fornito ulteriori aggiornamenti su Gianluca Petrachi alla Salernitana: “Gianluca Petrachi non ha ancora firmato il contratto che lo lega alla Salernitana, pur avendo incontrato almeno due volte il presidente Iervolino e raggiunto un accordo di massima. È evidente che Iervolino, dopo aver apprezzato il profilo del direttore sportivo, stia facendo altre valutazioni che possono toccare anche il futuro del club dopo aver trattato la cessione al gruppo Brera Holdings. Di sicuro Petrachi pensava di firmare nella giornata di oggi, aveva fatto richieste precise per un programma competitivo. Ma Iervolino ha preso tempo…”