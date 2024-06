Carrarese e Vicenza, 90’ per realizzare il sogno Serie B

Domenica, nel tardo pomeriggio, con calcio d’inizio fissato per le 17:30, Carrarese e Vicenza si sfidano nella gara di ritorno della finale dei playoff di Serie C. Dopo l’andata del Menti, terminata con uno scialbo 0-0 che non ha regalato troppe emozioni, ci si gioca tutto nel raggio di 90 minuti più recupero.

La banda di Vecchi non potrà contare su Ronaldo, infortunato, e sugli squalificati Golemic e Proia. Nella gara d’andata è apparsa più brillante la Carrarese, fresca tecnicamente in fase offensiva. Ma il filo dell’equilibrio è davvero consistente. Chi riuscirà a spezzarlo a proprio favore? Domenica la sentenza finale.