Jacobs senza limiti: tifosi spiazzati

Marcell Jacobs è senza limiti: l’atleta azzurro punta al massimo. I tifosi sperano di rivederlo al top

Siamo giunti al grande appuntamento di Roma dove si svolgeranno le batterie e le finali di 100 metri ai Campionati Europei. L’obiettivo di Marcell Jacobs è fin troppo chiaro: cercare di fare il meglio possibile. Per prepararsi al meglio ha scelto la cornice di Rieti, sotto lo sguardo severo del suo allenatore Rana Reider.

Nella Capitale vuole ottenere il pass che lo porterà in quel di Parigi dove, tra pochissime settimane, andranno in scena le Olimpiadi. Marcell vuole assolutamente esserci nel migliore dei modi visto che, con questa competizione, ha un rapporto fin troppo speciale. Lo dimostrano proprio i due ori conquistati a Tokyo.

Un altro obiettivo, invece, è quello di dimenticare quanto prima la delusione di Oslo dove è arrivato con un 10.03 che lo ha lasciato con l’amaro in bocca. Per non parlare di Ostrava dove aveva corso male e ottenuto un tempo troppo alto: 10.18. Non è ancora massimo della sua forza, ma c’è molta fiducia in vista degli Europei dove vuole brillare.

Jacobs non al massimo della forma, prima di Parigi punta gli Europei

I tifosi sono entusiasti e credono fortemente alle potenzialità dell’italo-americano. Jacobs vuole ottenere il suo secondo titolo europeo dopo quello che ha conquistato due anni fa a Monaco di Baviera con 9.95. Poi la concentrazione sarà rivolta esclusivamente a Parigi dove, appunto, c’è un altro grande appuntamento.

Pace e serenità quella che ha ritrovato a Rieti, una città che lo ha accolto e lo ha fatto sentire a casa. Frutto del fatto che moltissimi tifosi e curiosi hanno riempito, ogni giorno, le tribune del “Guidubaldi” con la speranza di poterlo vedere, salutare e magari avere la fortuna di scattarsi un selfie. Anche se l’atleta si è concentrato prevalentemente in palestra dove continua a sottoporsi ad alcuni test per cercare di migliorare sempre di più.

Il clima e l’uomo, però, sono dei migliori. Al pubblico ha detto chiaramente: “Vi aspetto in tanti a Roma sabato prossimo. Sono convinto che ci divertiremo“. Una frase condita da applausi e cori di incitamento nei suoi confronti. Il sogno di Marcell, ed anche quello dei tifosi italiani, è quello di vivere un’altra estate da stella assoluta. Proprio come accadde a Tokyo, tre anni fa (edizione posticipata al 2021 per via dell’emergenza Covid), dove l’Italia fece fin troppo bella figura nell’atletica.