Sinner da capogiro: ora il suo patrimonio è da non credere

Cifre da capogiro per Jannik Sinner: il suo patrimonio è in grande crescita. L’altoatesino non ha intenzione di fermarsi

Jannik Sinner sempre più sotto i riflettori dello sport italiano e mondiale. Il campione altoatesino è finalmente arrivato alla vetta del ranking ATP, un traguardo storico per l’intero mondo del tennis nel nostro paese in quanto è il primo azzurro a riuscirci. Prima di lui nessuno mai, nemmeno Adriano Panatta, giusto per fare qualche esempio.

Secondo gli esperti si tratta di uno dei più grandi talenti nel suo sport ed è destinato a dominare la scena del tennis internazionale per i prossimi anni. Al momento solo Alcaraz sembra poterlo contrastare, ma il futuro è tutto del giovane classe 2001. Il suo talento l’ha portato a soli 22 anni a trionfare all’Australian Open lo scorso inverno.

Sinner, il suo patrimonio è altissimo! I dettagli

Aumentando la sua fama è naturale che venga incrementato anche il suo patrimonio. D’altronde un po’ ovunque è scoppiata la Sinner mania, con gli ascolti in tv del tennis che sono schizzati in Italia. Ulteriore prova è stata anche la folta affluenza inizialmente prevista agli Internazionali di Roma, nonostante l’assenza del tennista di San Candido per il noto problema all’anca.

Intanto, come detto, il suo conto bancario cresce. Come riportato da Il Sole 24 Ore, attualmente è stimato in 50 milioni di euro ma il tutto è naturalmente in aumento proporzionalmente con i suoi successi e la sua popolarità. Innumerevoli i premi derivanti dai vari tornei e alle tante sponsorizzazioni. Ad esempio quella siglata con Nike nel 2022 vale 150 milioni per 10 anni. Inoltre l’azzurro ha legato il suo nome a marchi come Rolex, Intesa San Paolo, Fastweb e molti altri.

Per quanto riguarda i premi delle competizioni a cui ha partecipato, si è già assicurato circa 2,28 milioni di euro nel 2024 e non si è nemmeno a metà anno. Entro dicembre è stimata la partecipazione ad un’altra ventina di tornei che potrebbero ovviamente aumentare di molto il fatturato annuale.

Ultimo aspetto di cui tenere in forte considerazione sono i tanti investimenti fatti nel mondo immobiliare e finanziario. Messo tutto insieme forma la cifra citata su (50 milioni di euro) ma naturalmente si tratta di una stima parziale, destinata a crescere ancor di più di pari passo con i suoi risultati sportivi, che restano comunque centralissimi nelle ambizioni future di uno degli sportivi italiani più influenti dell’ultimo decennio.