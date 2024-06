Smentita totale in Formula 1, hanno sbagliato squadra

Formula Uno e scenari futuri, smentita totale: le previsioni sono state stravolte, le ultime sul mercato

Se in questo periodo impazza il calciomercato, il mondo del pallone non è certo l’unico in cui i trasferimenti e le relative voci tengono banco. C’è da fare grande attenzione anche a che cosa accade in Formula Uno, dove nella prossima stagione e in quelle a seguire ci saranno tanti stravolgimenti e altri potrebbero essercene.

Sappiamo già del passaggio epocale di Lewis Hamilton in Ferrari, che potrebbe essere seguito, al Cavallino Rampante, da un altro trasferimento altrettanto importante. Al momento siamo soltanto alle indiscrezioni, ma dopo l’addio già annunciato alla Red Bull a Maranello potrebbe giungere, tra un anno, anche Adrian Newey, rendendo la Ferrari un potenziale dream team.

Riflettori che ovviamente si spostano proprio sulla Red Bull campione del mondo in carica, per la quale, in prospettiva, potrebbero anche esserci altre perdite consistenti. Un inizio di stagione non proprio semplice come lo si era immaginato, per la casa anglo-austriaca, e le tante voci sul futuro di Verstappen che iniziano a susseguirsi. Anche se dall’altra parte il diretto interessato per ora ha negato di pensare a un futuro lontano dalla vettura che lo ha reso già tre volte campione del mondo.

L’olandese non è stato l’unico a dare una smentita secca ai rumours attorno a lui. Ne arriva anche un altro, a stravolgere tutti gli scenari e a fare maggiore chiarezza.

Sainz e la sua prossima squadra, lo spagnolo prende tutti in contropiede

Inevitabilmente, si parla anche del futuro di Carlos Sainz, che dovrà dire addio alla Ferrari dopo quattro stagioni al termine dell’attuale annata. Lo spagnolo sta comunque cercando di dare il massimo al volante della Rossa e di farsi rimpiangere. Dunque, di rendersi appetibile per altre squadre importanti.

Si era parlato di una possibile firma di Sainz con la Williams. Ipotesi che il pilota ha negato, intervenendo davanti alla stampa a Montreal, nel weekend del Gp del Canada. “Mi fa ridere, mesi va dicevano che avevo firmato per la Red Bull o per la Mercedes – ha spiegato con ironia – Quello che posso dire è che non è stato chiuso nulla. Quando avrò qualcosa da annunciare, lo saprete da me. Tutte le ipotesi che ho sul tavolo sono buone”.

Al momento, porte chiuse alla Red Bull, dove resterà Perez, ma anche alla Mercedes, che sembra voler puntare su Kimi Antonelli. Quale sarà la prossima squadra di Sainz? Una ipotesi di buona competitività potrebbe essere la Aston Martin. Ci vorrà ancora un po’ per sapere su quale sedile lo troveremo nel 2025.