Ultim’ora Zanardi, commozione fortissima: “Ti prego torna”

Un messaggio che spezza il cuore, al centro c’è ancora Alex Zanardi: il web in lacrime per lo sfortunato campione

La vita di Alex Zanardi non è stata certamente delle più semplici. Due tragedie, strettamente legate alla sua carriera sportiva, gli hanno stravolto la vita. Ma i suoi fan non si sono mai arresi.

Uomo coraggioso, carico di valori e umanità. È anche per questo che Zanardi è amato, ancora oggi. Il 15 settembre 2001 la vita lo ha messo davanti alla prima enorme batosta: l’amputazione degli arti inferiori in seguito ad un gravissimo incidente durante una gara, in Germania, del campionato CART. In molti, quasi tutti, avrebbero mollato. Non Zanardi che a questa vita, spesso infame, si è aggrappato con tutte le sue forze e ha trasformato una carriera sportiva tornata a brillare grazie all’handbike. I successi, campione del mondo, 4 medaglie d’oro alle Olimpiadi tra Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016. Alex è rinato, dopo 16 operazioni chirurgiche e dopo ostacoli che avrebbero distrutto chiunque.

Ma la tragedia ha vissuto una sua replica, ancora più atroce, quattro anni fa. Il 19 giugno 2020 Zanardi si stava allenando sulle strade di Pienza, in Toscana, quando finì per scontrarsi frontalmente con un camion. Vivo letteralmente per miracolo, ha passato oltre sei mesi in coma farmacologico prima di poter ritornare a casa nel 2021.

Ma come detto, i suoi fan non lo hanno mai dimenticato e, anzi, attendono con grande ansia la possibilità che Alex Zanardi possa finalmente ritornare alla vita di un tempo. Dopo l’ultima tragedia che lo ha colpito, si sa poco o nulla: la sua salute resta oggetto di chiacchiericcio e presunte indiscrezioni ma in realtà informazioni certe quasi non esistono.

Video da brividi: messaggio a Zanardi

E così i messaggi di grande affetto si moltiplicano, giorno dopo giorno. Ciò che è accaduto su ‘X’ una manciata di ore fa ha dell’incredibile. Perché il video postato da una fan ha lasciato tutti di stucco.

Un video che ritrae Alex felice, nei suoi momenti di gioia, di sport. Una carriera costellata da momenti tragici ma anche belli e appaganti. E quel sorriso che ai suoi tifosi manca da morire e che sperano, presto, di poterlo rivedere dal vivo. Un messaggio che spezza il cuore quello di una sua fan. “Caro Alex ci manchi tantissimo, ti prego torna“, le parole che hanno commosso il web.

Un messaggio che sicuramente farà piacere a Zanardi il cui destino – nella vita come nello sport – è nelle sue mani. Un uomo forte e determinato, tenace e solare, che con la sua semplicità ha saputo conquistare migliaia di persone. Nella speranza che il tanto bramato ritorno possa diventare realtà, un giorno o l’altro.