Bologna-Napoli, le formazioni ufficiali: doppio ko dell’ultimo minuto per Conte

Saranno Bologna e Napoli a scendere in campo alle 20.45 e a chiudere il 31^ giornata di Serie A. Una partita che può pesare parecchio nella classifica di entrambe le squadre tra Scudetto e corsa al quarto posto: scopriamo di seguito le formazioni ufficiali. Doppia pesante assenza per gli azzurri, ko Buongiorno, per risentimento muscolare e Meret per febbre. Nel Bologna in campo Dallinga e non Castro. Rispetto alle formazioni inizialmente comunicate, nel Bologna fuori Ferguson e dentro Aebischer.

Bologna-Napoli, le formazioni ufficiali

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Aebischer, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga. All. Italiano

Napoli (4-3-3): Scuffet; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; McTominay, Lobotka, Anguissa; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte