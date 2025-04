Esclusiva Si Sampdoria, Mancini solo consulente della proprietà

Roberto Mancini non sarà il prossimo allenatore della Sampdoria, l’ex CT dell’Arabia Saudita ha infatti dato disponibilità soltanto per un rapporto di collaborazione come consulente della proprietà. Così rivela in esclusiva il nostro Alfredo Pedullà.

Esclusiva SI, ecco la news

La Samp rivoluziona. Vi avevamo raccontato che non ci sarebbero stati margini per Roberto Mancini in panchina e che l’ex ct azzurro aveva dato disponibilità per un rapporto di collaborazione da consulente della proprietà. Infatti, la Samp – dopo i mancati accordi con Iachini – ha virato su Evani (allenatore) e Lombardo (vice), storici uomini di fiducia di Mancini. Una situazione che mette in difficoltà il direttore sportivo Pietro Accardi, arrivato la scorsa estate, non più saldo in sella da settimane. Pochi minuti fa, il comunicato della Samp con gli esoneri di Accardi e Semplici. Una rivoluzione assoluta, nella speranza di poter salvare la stagione.