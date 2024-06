Bufera Alonso-Ferrari, svelato l’attacco dello spagnolo

Bufera tra Fernando Alonso e la Ferrari: incredibile ‘attacco’ da parte del pilota spagnolo dell’Aston Martin contro la sua ex scuderia via radio

Tra Fernando Alonso e la Ferrari non sembra essere finita in maniera del tutto idilliaca, dopo che lo spagnolo è stato uno dei principali volti della scuderia di Maranello dal 2010 al 2014. L’insofferenza che il classe 1981, attualmente all’Aston Martin, dimostra nei confronti del suo vecchio team emerge spesso, ed anche l’ultimo episodio maturato nel corso del weekend canadese va in questa direzione.

Anche questa volta è andata così e sono in molti ad essere rimasti sorpresi dopo l’attacco da parte del due volte campione del Mondo avvenuto via radio. Delle vere e proprie scintille che fanno capire quanto Alonso, probabilmente, abbia dei conti aperti con la Ferrari. Il tutto è avvenuto nel pomeriggio di venerdì, ovvero la sera italiana, durante le FP2 del Gran Premio di Canada, a Montreal, che hanno visto prevalere a sorpresa proprio l’ex campione del mondo.

Alonso sbotta contro la Ferrari: arriva l’incredibile attacco via radio

Lo spagnolo era finito davanti alla Mercedes di George Russell, al compagno di scuderia Lance Stroll e soprattutto a Charles Leclerc che con la sua Ferrari si era piazzato solo quarto. Il tutto è stato caratterizzato dal meteo instabile che ha inficiato sulle condizioni di pista.

Il monegasco pilota della “Rossa” non ha potuto far di meglio, da preludio a quello che complessivamente è stato un intero fine settimana rivedibile, soprattutto se confrontato ai precedenti. La Ferrari dopo Monaco era in risalita grazie al classe ’97 che però è incappato in un weekend storto. Già nella giornata di venerdì durante le prove è stato protagonista di una presunta disattenzione che ha mandato su tutte le furie Fernando Alonso. Quest’ultimo si è lasciato andare via radio ad un commento molto polemico, prendendosela però probabilmente più con la scuderia che con lo stesso pilota.

L’attuale volto dell’Aston Martin ha contestato il modo di Leclerc nel gestire il traffico per le macchine che arrivavano più veloci di lui da dietro, soprattutto nel tratto conclusivo del circuito. Questo non è per nulla piaciuto ad Alonso che è così sbottato: “Leclerc è il più lento di tutti nell’ultima curva, niente specchietti. Tipico della Ferrari”. Naturalmente l’ultima frase è una vera e propria stilettata contro la sua ex scuderia. Chiaro che qualcosa tra il pilota e la “Rossa” non sia finito come doveva.