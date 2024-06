Durante la conferenza stampa di presentazione di un’etichetta di vino dedicata a suo nome, l’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, ha praticamente annunciato Alessandro Nesta come prossimo allenatore del club brianzolo: “Nesta sarà probabilmente l’allenatore del Monza. Deve risolvere le sue cose con la Reggiana, ma parliamo di una società amica. Non voglio anticipare i tempi ma teniamo le bottiglie in fresco. Ancora per poco tempo”.