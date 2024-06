Vasseur irrompe in diretta tv: la sua frase scatena il panico

Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, protagonista di un episodio in diretta tv. Coinvolto un altro grande nome della F1

Dopo la parentesi trionfale a Montecarlo, la Ferrari ha vissuto in Canada un weekend semplicemente da dimenticare. Il team era arrivato a Montreal con l’obiettivo di dare un’ulteriore dimostrazione di forza ma è tornato a casa con un bottino a dir poco deludente: una doppia eliminazione nella seconda sessione di qualifiche, un doppio ritiro nella piovosa gara della domenica.

La Ferrari si congeda dunque dal weekend canadese con un pesantissimo zero che – assieme alla vittoria della Red Bull e ai buoni piazzamenti ottenuti dalla McLaren (2e e 5a al traguardo) – assume i tratti di una vera e propria disfatta. Una disfatta che ha generato anche un inevitabile nervosismo nel team.

Ne è la dimostrazione un episodio verificatosi nella giornata di sabato, a margine della sessione di qualifiche, quando già si era capito che le Rosse affidate a Charles Leclerc e Carlos Sainz avrebbero faticato nel resto del weekend. L’episodio in questione, nel dettaglio, ha visto protagonista il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur.

Scintille Vasseur-Villeneuve in diretta TV: cosa è successo

È successo che, durante un intervento di Jacques Villeneuve ai microfoni di Sky Sport, un Vasseur palesemente stizzito ha interrotto l’ex campione del mondo in maniera piccata. “Prima dell’inizio del weekend, ero convinto che la Ferrari…”, ha esordito Jacques, prontamente stoppato dal team principal ferrarista con un “Sì, ma a volte ti sbagli…“.

Un intervento, quello di Vasseur, probabilmente figlio della delusione per l’esito delle qualifiche ma anche delle tante ‘sentenze’ emesse dallo stesso Villeneuve a ridosso del GP canadese (Si pensi al “non so Ricciardo cosa ci faccia ancora in Formula 1″).

Inutile dire che l’episodio ha creato un po’ di imbarazzo in diretta tv. E nel prosieguo dell’intervista non è andata meglio. “Ma aspetta, stavo dicendo che ero convinto che aveste tutti gli ingredienti per fare bene, che questa pista fosse perfetta per la Ferrari. Magari il nuovo asfalto o le temperature basse hanno contribuito alle vostre difficoltà”, ha detto Villeneuve nel tentativo di stemperare i toni.

Anche stavolta, però, Vasseur ci ha tenuto a replicare in modo piccato: “No, l’asfalto era nuovo per tutti: credo che le condizioni siano state un po’ estreme con le gocce di pioggia, e il freddo ha contribuito non permettendo alle gomme di accendersi in tempo, ma non è affatto una scusa. Le condizioni sono le stesse per tutti, dobbiamo quindi affrontarle”.

literally everyone is so tired of him, even Fred 💀 pic.twitter.com/t1dpd7DLz9 — Mia (@ricciardosbabe) June 8, 2024

Ecco le immagini dell’accaduto che circolano sui social.