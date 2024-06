Dalle ultime amichevoli al possibile 11 anti-Albania: le idee di Spalletti

A distanza di più di 1000 giorni dal trionfo di Wembley, inizia una nuova avventura europea per l’Italia di Luciano Spalletti, quando mancano 4 giorni all’esordio ai prossimi campionati Europei che si disputeranno in Germania. A fine maggio gli Azzurri si sono riuniti al Centro Tecnico Federale di Coverciano per la preparazione a UEFA EURO 2024, con il tecnico di Certaldo che ha scremato l’iniziale lista dei trenta calciatori lasciando a casa Provedel, Ricci e Orsolini e con Gatti che ha preso il posto degli infortunati Scalvini e Acerbi.

Nella giornata di ieri, la Nazionale è partita alla volta della Germania e nella settimana appena trascorsa ha disputato due test amichevoli: martedì con la Turchia allo stadio Dall’Ara (uno scialbo 0-0) e l’altro ieri con la Bosnia ed Erzegovina allo stadio Castellani (vinta per 1-0 grazie al gol di Frattesi).

L’Italia è stata inserita nel Girone B, un raggruppamento ostico con Spagna, Croazia e Albania. L’esordio dell’Italia è previsto per sabato 15 giugno a Dortmund con l’Albania, poi giovedì 20 a Gelsenkirchen contro le Furie Rosse e lunedì 24 giugno a Lipsia contro Modric e compagni.

Le ultime due formazioni ufficiali nei test amichevoli e il possibile 11 anti-Albania

FORMAZIONE UFFICIALE ITALIA VS TURCHIA (4-2-3-1): Vicario; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Cristante, Jorginho; Orsolini, Pellegrini, Chiesa; Retegui.

FORMAZIONE UFFICIALE ITALIA VS BOSNIA (3-4-2-1): Donnarumma; Darmian, Buongiorno, Calafiori; Bellanova, Jorginho, Fagioli, Cambiaso; Frattesi, Chiesa; Scamacca.

PROBABILI FORMAZIONE ITALIA VS ALBANIA (3-4-2-1): Donnarumma; Darmian, Buongiorno, Bastoni; Di Lorenzo, Jorginho, Cristante, Dimarco; Pellegrini, Chiesa; Scamacca. Ct: Spalletti.