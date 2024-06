Serie A, si definiscono altre due panchine in attesa delle ultime tre

Continuano senza sosta gli ultimi annunci ufficiali su chi saranno i prossimi 20 allenatori del massimo campionato italiano: le panchine in Serie A giorno dopo giorno si stanno definendo in attesa di Cagliari, Empoli e Venezia.

La Lazio dopo aver chiuso per Marco Baroni dopo le dimissioni di Igor Tudor ha permesso all’Hellas Verona, a sua volta, di optare per Paolo Zanetti come anticipato a più riprese dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà: l’ex tecnico del Venezia siglerà con la formazione gialloblù un contratto annuale con opzione per quello successivo qualora i veneti raggiungessero l’obiettivo prefissato. La salvezza.

Stesso discorso per l’Udinese che, come annunciato dal CEO di Sportitalia, Michele Criscitiello nella puntata di ieri, dopo la decisione di non confermare Fabio Cannavaro per la prossima stagione, ha virato sulla soluzione estera. Il prossimo allenatore dei friulani sarà il tedesco Kosta Runjaic, ex Legia Varsavia e con alle spalle alcune esperienze in Germania tra Monaco 1860 e Kaiserslautern, giusto per citarne alcune.

In attesa degli ultimi accordi e dei seguenti comunicati ufficiali da parte delle società, la situazione delle panchine in Serie A via via si sta definendo.