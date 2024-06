Italia, Di Lorenzo sbotta: “Io triste? Stronzate!”

Conferenza stampa di apertura dell’avventura tedesca dell’Italia agli Europei di Germania. Tocca al terzino e capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo esprimersi davanti ai taccuini dei giornalisti presenti.

Ecco Le parole di Di Lorenzo: “Conte dopo Spalletti? Sono due allenatori dalla carriera incredibile. È un onore essere allenati da loro. Io sono serenissimo. Sto preparando il secondo Europeo che è qualcosa di bello. La concentrazione è massima su questa competizione. Non ho ancora parlato perché la Nazionale decide chi parla. Si scrive tanto e io avrei potuto non venire, e invece sono qua. Io ho parlato con la società a fine campionato, dà fastidio che si scrivano supposizioni.

Qualcuno ha detto che sono triste e silenzioso, sono stronzate.

La gente mette in giro supposizioni per alimentare“.

Sul gruppo e su Scamacca: “Scamacca è molto in forma, Calafiori mi ha fatto una grande impressione. Siamo un gruppo unito dove non si vuole prevalere sull’altro. Sono solo contento delle parole di Conte. Il mister Spalletti è sempre il solito, gran lavoratore. Qui tempo minore quindi magari sedute più lunghe“.