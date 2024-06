ESCLUSIVA SI De Zerbi a un passo dall’Olympique Marsiglia

Come riportato da Michele Criscitiello in questi minuti, Roberto De Zerbi sta per accordarsi con l’Olympique Marsiglia e diventare l’allenatore dell’OM.

L’ormai ex tecnico del Brighton è vicino all’OM, che ha accelerato in questi minuti. De Zerbi ha accettato la corte dei marsigliesi, vedendo nella possibilità di andare in Ligue1 come un passo avanti della propria carriera.

Quella in Francia sarebbe la terza esperienza estera consecutiva per il tecnico bresciano che, dopo Shakhtar Donetsk e Brighton, ha scelto i marsigliesi per fare un passato avanti nella sua carriera.