Schumacher ko, fan gelati: è finita

Superato Michael Schumacher, un’altra classifica è stata ribaltata: ora è davvero finita, tifosi senza parole

Undici anni lontano dal mondo della Formula 1, dalla vita di tutti i giorni, da una vita che per un campione come lui era consuetudine. L’incidente di Meribel ha stravolto l’esistenza di Michael Schumacher e della sua famiglia.

Il sette volte campione del mondo è circondato dall’affetto dei suoi cari ma, per stessa ammissione di sua moglie Corinna, è cambiato. Non è più lo stesso ma c’è ancora ed in pochi, pochissimi, hanno avuto il privilegio di potergli fare visita e sapere come stia. La sua salute al centro di rumors e indiscrezioni.

Dal matrimonio di sua figlia Gina Maria ai sacrifici economici – si parla di oltre 70 milioni di euro spesi fino a questo momento – per concedere a Michael le migliori cure mediche possibili. Corinna negli anni ha dovuto vendere un jet privato, la villa di Ginevra e più recentemente otto orologi di lusso della collezione privata del marito. Ciò che non verrà mai cancellato del ricordo di Michael Schumacher, in pista, sono sicuramente i suoi numeri. Risultati da leggenda, incancellabili. Al di là dei sette titoli mondiali, 68 pole position (di cui 58 con la Ferrari), 155 podi e ben 91 Gran Premi vinti. Un alieno.

Ma c’è un dato sul quale anche il ‘Kaiser’ è stato recentemente superato. Proprio da Max Verstappen, uno che sta riscrivendo domenica dopo domenica la storia della Formula 1. Tre mondiali in bacheca ed un quarto che, salvo clamorosi colpi di scena, potrebbe arrivare alla fine del 2024.

Schumacher ‘battuto’: il dato incredibile di Verstappen

Michael lo ha visto crescere, spesso in vacanza insieme le famiglie Schumacher e Verstappen hanno trascorso momenti felici con Mick e Max, da allora, molto legati. Adesso il figlio di Jos ha raggiunto un altro primato superando Schumi e piazzandosi dietro soltanto ad Ayrton Senna.

Una percentuale pazzesca, il 38,9%, di successi sul bagnato per il pilota della Red Bull. 7 vittorie – con quella recente di Montreal – su 18 GP sul bagnato. Vengono prese in considerazione i GP degli ultimi 40 anni con almeno il 10% di giri su pista in cui le gomme da bagnato/intermedie erano più veloci di quelle da asciutto, escludendo Spa 2021.E adesso l’ex pilota della Ferrari è staccato al 36,6%, secondo quanto riportato da ‘Formulapassion.it’.

Ayrton Senna, in questo momento, sembra quasi inarrivabile. 55,56% per il brasiliano capace di vincere in 10 occasioni su 18. In termini assoluti Schumacher, però, continua a guidare la classifica con 16 vittorie su 44, seguito da Hamilton con 13 successi su 39 GP. Terzo Senna e quarto proprio Verstappen con 7 vittorie al pari di Jenson Button.

Per Verstappen si tratta del quarto successo di fila in queste condizioni dopo Suzuka 2022, Monaco 2023 e Zandvoort 2023. La strada insomma è ancora lunga per Max ma la via è quella giusta: di questo passo scriverà pagine da brividi nella storia della Formula 1.