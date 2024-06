NBA, campione distrutto dal gioco d’azzardo: “Fuori di testa”

NBA, il campione di basket completamente dipendente dal gioco d’azzardo: “Era fuori di testa”

Pochi mesi fa un vero e proprio terremoto sportivo ha colpito il mondo dell’NBA. Protagonista (assolutamente in negativo) un cestista che stava provando a farsi largo nei Toronto Raptors: Jontay Porter. Il nativo di Columbia, infatti, è stato radiato dai vertici per lo scandalo scommesse. Pochi giorni fa ha parlato il suo avvocato, Jeff Jensen.

Quest’ultimo ha precisato che il suo assistito era completamente “fuori di testa” per via della sua dipendenza dal gioco d’azzardo. Nel corso delle indagini governative a St. Louis il legale, attraverso una nota inviata all’Associated Press, ha precisato che Porter sta indagando insieme agli investigatori. Non solo: sta continuando a collaborare anche con le autorità per eliminare completamente il suo problema.

Scandalo NBA, Ponter squalificato per scommesse

Nel corso delle indagini da parte della Lega si è scoperto che il cestista aveva rivelato delle importanti informazioni riservate sugli scommettitori sportivi. Non solo: anche su quali partite aveva scommesso, tra queste quelle della sconfitta dei suoi Raptors. Le novità non sono affatto finite qui visto che è stata arrestata anche una quarta persona in merito a questo scandalo: si tratta di Ammar Awawdeh, anni 32, che si è costituito.

Il tribunale lo ha denunciato per aver “spinto” un atleta NBA, denominato “Giocatore 1“, a risolvere i suoi debiti di gioco abbandonando le partite prima del fischio finale. Insomma, una vera e propria tattica. Lo stesso Awawdeh è stato rilasciato dopo che gli era stata pagata una cauzione dal valore di 100mila dollari. Ora si trova agli arresti domiciliari con tanto di braccialetto elettronico alla caviglia. Non sono arrivate dichiarazioni dal suo avvocato, Alan Gerson.

Nella denuncia, però, non compare il nome dello stesso Porter. Anche se i dettagli su questo famoso “Giocatore 1” coincidono, sempre di più, con quelli dell’indagine NBA che lo ha portato alla squalifica a vita. I vertici alti della Federazione, infatti, hanno scoperto che aveva scommesso su match in cui non era sceso in campo. Uno scommettitore, che era stato informato di tutto quello che stava per accadere, ha intascato ben 1 milione di dollari.

Nel mirino degli investigatori alcuni match, quelli del 26 gennaio e 20 marzo. In quelle occasioni Porter ha giocato solamente per pochi minuti, lamentandosi di problemi fisici ed altro per non continuare gli incontri. Una diatriba quindi ancora in essere e che rappresenta uno degli scandali più importanti degli ultimi anni in NBA.