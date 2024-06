Italia-Albania 2-1, esordio vincente per Spalletti

Vince 2-1 l’Italia nel match d’esordio contro l’Albania. Decidono la gara le reti nel primo tempo degli interisti Bastoni e Barella.

Italia-Albania, le formazioni

Italia (3-4-2-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Chiesa, Barella, Jorginho, Dimarco; Frattesi, Pellegrini; Scamacca.

Albania (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj, Bajrami, Ramadani, Asllani, Asani, Broja, Seferi. Ct. Sylvinho.

La partita

Partezza ad handicap per gli azzurri subito in svantaggio dopo 23 secondi. Retropassaggio da incubo di Dimarco, teoricamente indirizzato a Bastoni. Ne approfitta Bajrami, che in area fa secco Donnarumma. E’ il gol più veloce della storia degli Europei. 2 minuti e reazione immediata con Pellegrini. Chiesa entra in area da destra e mette in mezzo, velo di Scamacca e conclusione da buona posizione del romanista che però non trova la porta. L’Italia attacca e all’11’ trova il pareggio. Scambio sul corner tra Dimarco e Pellegrini, con il romanista che pesca sul secondo palo Bastoni. Colpo di testa e palla alle spalle di Strakosha. Altri 5 minuti ed è ancora un nerazzurro a segnare, Barella. Scamacca lavora un pallone in area per Dimarco, che premia l’arrivo in zona area di Barella. Conclusione al volo, che lascia di sasso Strakosha e vale il 2-1. Al 34′ è poi Frattesi a sfiorare il gol del 3-1. Scamacca premia l’inserimento in area dell’interista, che a tu per tu con Strakosha prova a beffarlo con un pallonetto ma l’ex Lazio devia la sfera sul legno. Prima dell’intervallo Italia pericolosa poi ancora con Scamacca prima e Pellegrini poi. Nella ripresa l’Italia gestisce e non rischia fino al 90′ quando Manaj va solo vicino al 2-2. Buon inizio per gli azzurri che ora devo pensare alla gara con la Spagna.