Calcio in lutto: scomparso a 47 anni ex calciatore di Parma e Modena

L’ex calciatore si è spento a 47 anni, è deceduto nelle scorse ore a Cucuta. Secondo quanto riportato dal giornalista di Blu Radio Fabio Poveda, si trovava alla festa di un parente a Cucuta quando è stato colpito da un infarto. Inutili i tentativi di prestargli soccorso.