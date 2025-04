Juve, Adzic illumina in Next Gen: l’invito del presidente della Federcalcio Montenegrina, “Deve giocare in A!”

L’ex ala destra del Milan, Dejan Savićević, dal 2004 è il presidente della Federcalcio del Montenegro: qualche giorno fa, ai microfoni di Tuttosport, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni su Vasilije Adžic della Juventus, esaltando uno dei talenti più brillanti della Nazionale che continua a brillare con la Next Gen. “Talento straordinario, giocatore completo, può diventare uno dei più grandi montenegrini. Centrocampista completo, a 360°, in grado di ricoprire più ruoli: ha corsa, fisico, tecnica, creatività. Ragazzo d’oro”.

La squadra allenata da Brambilla conquista la seconda vittoria consecutiva e vola al 9° posto in classifica a quota 41 punti, in piena zona playoff. Decisivo nel 4-1 al Crotone proprio il classe 2006: al 24′ trasforma il rigore del vantaggio con un delizioso cucchiaio, poi lo stesso Adžic al 70′ trova la doppietta personale su assist di Afena-Gyan.

Alla vigilia della partita dell’Olimpico contro la Roma, l’allenatore della Juventus, Igor Tudor, ha esaltato il talento montenegrino non convocato per la trasferta della Capitale: “Ha fatto qualche allenamento con noi e mi è piaciuto“.

Adžic illumina in Next Gen: doppietta nel poker al Crotone

14 presenze stagionali, 4 gol e 2 assist con qualche gettone in prima squadra con l’allora tecnico bianconero Thiago Motta: soltanto 55′ minuti tra Serie A, Coppa Italia e Champions League, con l’esordio ufficiale nel massimo campionato italiano avvenuto contro la Lazio. Il tecnico italo-brasiliano ha sempre tenuto in considerazione Adžic sempre apprezzato fin dai primi allenamenti alla Continassa: “Per i giovani dipende tutto da loro, io non guardo età o nazionalità, guardo il momento e cosa possono portare alla squadra. Lui come tanti altri hanno tanto entusiasmo, voglia di fare”.

Con la Juventus Next Gen ha un altro passo e si vede e con un Adžic e un Brambilla in più al posto dell’esonerato Montero, si è risollevata in classifica arrivando fino alla zona play-off. Savićević poi ha voluto mandare un messaggio alla Vecchia Signora: “Ma attenzione: deve giocare. Nella Juventus, in Serie A. Non in C nella Next Gen dove pure sta facendo più che bene… Se la Juve non lo ritiene ancora pronto, allora che lo mandi una stagione in prestito in una squadra dove possa essere titolare”.