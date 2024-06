Milan, intransigenza commissioni: si guarda in Premier

Il recupero dell’investimento poco fruttuoso per il campo, fatto a suo tempo con Charles De Ketetelaere, rappresenta il primo passo per aumentare il budget che il Milan avrà a disposizione per il suo mercato estivo. I dettami evidenziati da Zlatan Ibrahimovic sono chiari, servirà puntellare la rosa con innesti mirati e migliorativi dopo la rivoluzione apportata dodici mesi fa, ed i rossoneri hanno alcune pedine da ricercare che rappresentano una priorità assoluta.

Si parte dal centravanti, laddove il management rossonero non sembra disposto a modificare di molto l’intransigenza che da sempre contraddistingue il proprio modus operandi sul tema commissioni. Per questo motivo la pista Zirkzee, che pure rappresenta la prima scelta, non è ancora entrata nella sua fase decisiva. Servirà un sacrificio da entrambe le parti, ed in assenza di un passo verso i rossoneri da parte dell’agente Kia Joorabchian si batteranno piste alternative, magari puntando verso la Premier League ed i suoi possibili esuberi.

In tema rinnovi l’accoppiata Theo-Maignan nonostante gli impegni con la Nazionale Francese, tiene vivi i pensieri di via Aldo Rossi. Specie per il terzino non sono mancate manifestazioni di interesse da parte dei top club del Vecchio Continente, ed allora sarà di fondamentale importanza aggiornare ingaggio e scadenza contrattuale degli accordi attualmente in vigore per dormire sonni tranquilli. Il Milan si alimenta della sicurezza manifestata da Ibrahimovic, ma il tempo di accelerare è ormai davvero imminente.