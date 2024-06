Copa America 2024, guida al Girone B: regna l’equilibrio

La Copa America 2024 prenderà il via giovedì prossimo. L’appuntamento si avvicina sempre di più e le 16 nazionali partecipanti sono state raggruppate in 4 gironi da 4 squadre ciascuno, nei quali si qualificano le prime due di ogni gruppo. Dopo aver analizzato ieri il raggruppamento A, oggi è il turno del B. A differenza del primo gruppo dove l’Argentina è la chiara favorita il B è forse il girone più equilibrato. Si affronteranno Messico, Ecuador, Venezuela e Giamaica. Vediamo nel dettaglio i quattro assetti.

Messico

La Verde anche se non in maniera assoluta è la testa di serie del gruppo. La formazione allenata da Jaime Lozano è reduce dalla vittoria in Gold Cup e vuole raggiungere il primo successo in Copa America. La formazione centro-americana ha partecipato già in 10 edizioni arrivando al massimo 2^, l’ultima volta nel 2001. L’ultima volta che ha preso parte è stata la Copa America del Centenario nel 2016. Due le assenze importanti, non convocati infatti il portiere della Salernitana Ochoa e l’ex Napoli Lozano. La star sarà quindi Santiago Gimenez, con la punta del Feyenoord che ha il compito di trascinare la sua nazionale. Dalla nostra Serie A convocato poi Vasquez del Genoa.

Ecuador

Mai oltre il quarto posto, raggiunto per l’ultima volta nel 1993, l’Ecuador si presenta in Copa America con voglia di stupire. In panchina l’ex Ct del Qatar, lo spagnolo Felix Sanchez Bas con anche un passato nelle giovanili del Barcellona. In carriera una Coppa d’Asia e un terzo posto nella Gold Cup 2021 proprio con la nazionale Qatariota. Tra le stelle della squadra c’è sicuramente Moises Caicedo, ex Brighton dalla scorsa stagione al Chelsea. Con lui anche Hincapié del Bayer Leverkusen e la punta Enner Valencia protagonista all’ultimo Mondiale con 3 gol e ora in Brasile all’Internacional. La gemma da tenere d’occhio sarà però Kendry Paez, già acquistato dal Chelsea che l’ha prelevato dall’Independiente del Valle, il classe 2007 ha sin quì in stagione segnato 5 gol e servito 5 assist in 19 presenze con la formazione ecuadoriana brillando anche in Copa Libertadores.

Venezuela

Un’ultima edizione da riscattare. Un quarto posto, quello del 2011 da provare a migliorare. Il Venezuela si presenta alla Copa America 2024 con grande voglia di riscatto. I ragazzi di Fernando Batista sognano una cavalcata trionfale, simile a quella che si fermò contro il Paraguay solo ai tiri di rigore nel 2011 in semifinale. Tre i giocatori di nome Salomon Rondon, Tomàs Rincon e Darwin Machis con gli ultimi due passati anche dalla nostra Serie A. In Italia gioca poi anche Yordan Osorio, difensore del Parma neo-promosso in Serie A e nel nostro paese dal 2020. Veloce passaggio in Italia l’ha fatto poi anche Telasco Segovia, classe 2003′ ha totalizzato una presenza in Serie A con la Sampdoria nella stagione 2022-23, stagione giocata per la maggior parte con la primavera. Profilo interessante è poi quello di Jefferson Savarino, centrocampista classe 1996′, attualmente al Botafogo e con un passato anche all’Atletico Mineiro.

Giamaica

La Giamaica è reduce dal miglior piazzamento della sua storia in Concacaf Nations League. Il terzo posto del 2023-2024. Risultato che conferma la grande crescita del movimento Giamaicano. 3 sono i giocatori da osservare e tutti nel reparto offensivo. Il simbolo è sicuramente l’ala dell’Aston Villa ex Bayer Leverkusen Leon 20 gol in 101 presenze nelle ultime 3 stagioni inglesi. Con lui spiccano anche Michail Antonio del West Ham e Demarai Ramelle Gray del Al-Ettifaq. Nazionale che potrà contare sulla saggia guida di Heimir Hallgrímsson. Stratega dell’Islanda protagonista ad Euro 2016. Dove eliminò l’Inghilterra agli ottavi arrendendosi solo alla Francia padrone di casa ai quarti. Un Hallgrimsson capace poi di condurre l’Islanda al Mondiale 2018 arrivando davanti la Croazia nel girone di qualificazione. Un tecnico quindi avvezzo alle imprese. Impresa che la Giamaica vorrà firmare in questa Copa America.