Copa America 2024, guida al Girone A: Argentina grande favorita

La Copa America 2024 prende il via giovedì prossimo. L’appuntamento si avvicina sempre di più e le 16 nazionali partecipanti sono state raggruppate in 4 gironi da 4 squadre ciascuno, nei quali si qualificano le prime due di ogni gruppo. Partiamo con l’analisi del raggruppamento A. A inaugurare la rassegna ci sarà l’Argentina contro il Canada, con i Campioni del Mondo pronti a stupire anche nel proprio continente. Nel girone ci saranno anche Perù e Cile. Vediamo nel dettaglio i quattro assetti.

ARGENTINA – È il leader della classifica delle vittorie della competizione insieme all’Uruguay, con ben 15 successi. L’ultimo acuto proprio nel 2021. L’anno della conferma? La truppa di Scaloni procede ad alta velocità, soprattutto dopo il successo roboante contro il Guatemala. La lista degli esclusi ha un po’ sorpreso gli addetti ai lavori, registrando l’assenza di Dybala. Tanta qualità ed esperienza con la conferma del blocco che ha vinto la Coppa del Mondo in Qatar.

PERU’ – Dopo un inizio disastroso nella campagna di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026, il Perù ha cambiato allenatore e si dirigerà alla Copa America 2024 sotto la guida di Jorge Fossati. In avanti focus particolare sul cagliaritano Lapadula e Paolo Guerrero, autentica icona nazionale, con 117 presenze e 39 gol. Il tecnico peruviano preferisce un 3-5-2, con i difensori esterni che dovrebbero contribuire in entrambe le fasi. A destra, l’estro e la velocità di Luis Advincula.

CILE – Le vittorie del 2015 e del 2016 con l’obiettivo di insidiare Messi e compagni. Non sarà affatto semplice nemmeno quest’anno, considerando un raggruppamento che, eccezion fatta per l’Argentina, nettamente favorita per il primato, nasconde insidie. La squadra di Ricardo Gareca aprirà le danze contro il Perù. Il collettivo si affida all’esperienza di Alexis Sanchez, con i vari Vargas, Brereton e Davila a dar man forte al Nino Maravilla. Possibile un 4-2-3-1 con l’ex Napoli riferimento offensivo.

CANADA – Dopo gli zero punti conquistati nel girone del Mondiale in Qatar dopo una qualificazione arrivata dopo più di 36 anni e il primo gol siglato contro la Croazia da Davies. Il movimento canadese negli ultimi anni è sempre più in rampa di lancio e sta cercando pian piano di affermarsi anche in Europa. Jonathan David e Alphonso Davies sono le icone della squadra di Marsch insieme a Tajon Buchanan. Può essere la mina vagante del raggruppamento con Cile e Perù favorite per il secondo posto nel Girone.