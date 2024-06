Milan, Zirkzee resta vicino ma va sciolto il nodo commissioni

Joshua Zirkzee in queste ore è stato impegnato con la Nazionale per l’esordio della sua Olanda a Euro2024. Joshua Zirkzee, però, è vicino al Milan. Tuttavia, l’operazione per farlo diventare rossonero non è ancora chiusa.

Il problema? I soldi. Ma non quelli che spettano al Bologna e nemmeno quelli che spettano al giocatore nei prossimi anni. Bensì, quelli che spettano a Kia Joorabchian, agente del giocatore e deus ex machina dell’intera operazione. Fin da quando nell’agosto 2022 otteneva dal Bologna un contratto con clausola rescissoria “bassa” e attivabile da chiunque volesse in futuro il giocatore.

Il nodo commissioni

Secondo quanto riporta da Alfredo Pedullà, la richiesta di Kia Joorabchian non è 20, non è più nemmeno 15 milioni, ma inferiore. Ad influire probabilmente la voglia di Zirkzee di vestire il rossonero del Milan. Joshua ha fretta di raggiungere la maglia del Diavolo, ora sta al club accontentare le richieste del procuratore iraniano per arrivare al traguardo della trattativa. D’altronde, il valore di Zirkzee è superiore ai 40 milioni della clausola, e probabilmente ai 50/55 della clausola più le commissioni. E parte dei meriti di questa operazione passano proprio dalla sua lungimiranza.

Ibra strizza l’occhio a Zirkzee e mette un paletto

Mercoledì poi ha parlato Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha presentato la nuova stagione del MIlan, ha annunciato Paulo Fonseca e soprattutto ha spiegato il suo ruolo e il lavoro di squadra della dirigenza rossonera.

Inevitabile, dunque, la domanda su Zirkzee: poche parole e chiare “è forte” e “arriva dalla scuola olandese” come lui. Se non è un’investitura poco ci manca. Ecco anche perché forse Joshua ha tanta tanta voglia di arrivare al Milan. Ad attenderlo c’è un idolo di qualsiasi attaccante come Zlatan Ibrahimovic.

Tuttavia, incalzato anche sulla questione commissioni (senza ovviamente riferimento diretto alla trattativa Zirkzee), Ibra ha tenuto a precisare che si tratta sempre di trattative e di soldi e che il Milan non è disposto a fare beneficenza. Serve calma, ma anche un piccolo sforzo da parte dei rossoneri per raggiungere il traguardo Zirkzee, che è ormai davvero vicino.