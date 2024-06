Pedullà: “L’Empoli sonda D’Aversa”

Dopo aver perso la battaglia col Venezia per Eusebio Di Francesco, l’Empoli cerca ancora un nuovo tecnico e nelle ultime ore ha sondato Roberto D’Aversa.

Il tecnico è atteso da Cesena che vorrebbe presto farlo firmare, dopo avergli fatto visitare le strutture del club. Tuttavia, la formazione bianconera deve ancora trovare una soluzione per liberare Mimmo Toscano. L’allenatore protagonista del ritorno in Serie B, infatti, dovrebbe andare al Catania ma non ha ancora trovare l’accordo per rescindere il contratto. Il sondaggio dei toscani dalla Serie A è quindi molto pericoloso visti i tempi che si allungano.