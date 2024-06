Terremoto Mercedes: fuga totale

Ennesimo colpo di scena, il terremoto in casa Mercedes è servito: così cambiano i piani di Toto Wolff per il futuro

Il paddock sta vivendo, domenica dopo domenica, colpi di scena e novità in pista. Ma i veri cambiamenti, soprattutto in vista della prossima stagione, sono già stati registrati in sede di mercato. E manco a dirlo, i protagonisti saranno i piloti: su tutti Lewis Hamilton.

‘Tradita’ la Mercedes, il sette volte campione del mondo si sta già preparando per il suo approdo in Ferrari. Maranello lo attende, con buona pace di Toto Wolff che in diverse occasioni ha mostrato insofferenza e delusione per il comportamento del 39enne di Stevenage. Ma il Team Principal austriaco ha tutta l’intenzione di voltare pagina il prima possibile. Lo farà guardando oltre, guardando lontano a quelle che saranno le strategie per migliorare il futuro della Scuderia di Brackley.

Nel 2025 Andrea Kimi Antonelli, a soli 18 anni, sarà chiamato a rimpiazzare una leggenda come Hamilton: una scelta coraggiosa che si basa, però, sul talento cristallino che il giovanissimo bolognese ha già dimostrato ampiamente anche nei recenti test privati. Ma non è finita qui ed i tifosi rischiano di vedere slogata, molto presto, la mascella. Perché sembra proprio che il cambiamento che il boss della Mercedes abbia in mente possa effettivamente portare ad una vera e propria rivoluzione per la scuderia tedesca. Anche George Russell potrebbe, molto presto, finire per cambiare aria.

Mercedes, via pure Russell: scelta folle per l’erede

Il portale spagnolo ‘Don Balon’ lancia una vera e propria bomba che riguarda il futuro in casa Mercedes. Perché dopo l’addio di Lewis Hamilton ufficializzato già diversi mesi fa, adesso anche George Russell potrebbe finire per essere messo da parta dalla Scuderia di Brackley. Si vocifera, infatti, di un restyling totale voluto in primis da Toto Wolff.

E così il mercato piloti per la Mercedes torna a far chiacchierare e speculare, con il Team Principal che starebbe pensando di fare tabula rasa per ripartire da zero e riportare finalmente le ‘Frecce d’Argento’ ad essere competitive come un tempo. A tal proposito vengono anche riportati due dei nomi che sarebbero il ‘sogno’ di Wolff per il futuro della Mercedes.

Charles Leclerc e Lando Norris, non due a caso. Piloti in grado, in questa stagione, di riuscire a battere Max Verstappen rispettivamente a Monaco e Miami. E così il piano di Wolff – seppur di difficilissima realizzazione – potrebbe prevedere Andrea Kimi Antonelli al posto di Hamilton ed uno dei gioielli di Ferrari e McLaren in sostituzione di Russell che spesso e volentieri ha disatteso le aspettative.

Il contratto di Lando Norris con McLaren dovrebbe scadere a fine 2026. Diversa, invece, la questione riguardante Leclerc. Perché il recente rinnovo del monegasco – ufficialmente dichiarato pluriennale – non è stato specificato: si parla, con ogni probabilità, di cinque anni come il precedente contratto per il quale a spingere per la firma fu Binotto. Quindi il pilota della Ferrari, almeno sulla carta, potrebbe liberarsi non prima del 2029.