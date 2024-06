Theo, il Bayern spinge ma la palla è ancora del Milan

Le parole sibilline da parte di Theo Hernandez non sono mirate a cercare un punto di rottura con il Milan. Un assunto dal quale partire per andare poi a sviluppare ogni sorta di ragionamento legato al futuro dell’esterno dei rossoneri. Da una parte si sottolinea come la priorità resti rivolta ad una permanenza a Milano, ma dall’altra si lascia intendere come stia facendo capolino un’impazienza di fondo legata ai discorsi per il rinnovo di contratto dell’esterno impegnato nella rassegna continentale con la maglia della Francia. Il motivo è legato alla corte serrata che da tempo il Bayern Monaco sta rivolgendo a Theo, specie in considerazione del destino ancora in sospeso di Alphonso Davies. Il canadese vedrà il suo accordo con i bavaresi scadere nel giugno del 2025, ed in assenza di rinnovo il Real Madrid sarebbe pronto a far partire l’assalto. Di lì andrebbero come diretta conseguenza le iniziative dalla Baviera nei confronti di Theo Hernandez: con uno stato dell’arte che non si è manifestato ancora in un’offerta al Milan, ma piuttosto in contatti con l’entourage in cui è stato manifestato come non rappresenterebbe un problema soddisfare le esigenze economiche del calciatore con un contratto a lunga scadenza. Insomma, tutti gli ingredienti per una storia di mercato che il Milan ha tutte le carte in tavola per disinnescare. Anche se ora il tempo inizia a stringere.