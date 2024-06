Colpo di scena Marquez: tradimento sfiorato, Ducati infuriata

Importante colpo di scena che vede come protagonista Marc Marquez, tradimento sfiorato

Nonostante la stagione della MotoGP sia ancora in corso in molti stanno già pensando alla prossima. In particolar modo al mercato dei piloti pronti a regalare dei veri e propri colpi di scena. Soprattutto da parte della Ducati che, in un primo momento, sembrava aver puntato fortemente su Jorge Martin. Alla fine, invece, come tutti ben sanno la scelta è caduta su Marc Marquez.

Il tutto è avvenuto subito dopo il Gran Premio d’Italia quando l’attuale numero uno del campionato ha deciso di rompere i rapporti con la Ducati e firmare con l’Aprilia (a partire dal prossimo anno) vista anche la presa di posizione dell’otto volte campione del mondo. Importanti novità, invece, arrivano direttamente anche da Maverick Vinales. Se in un primo momento si parlava fortemente di rinnovo la scorsa settimana, invece, è stato confermato che lo spagnolo andrà in KTM pronto a salire in sella su una delle moto del team “Tech 3“.

Vinales, in questo caso, avrà come compagno di squadra Enea Bastianini. Insomma, un mercato piloti decisamente molto turbolento. KTM, infatti, si è mossa in anticipo rispetto agli altri team. La conferma è arrivata, in conferenza stampa, da parte di Pit Beirer. Quest’ultimo ha rivelato di essersi mosso in maniera anche abbastanza veloce dopo Mugello per chiudere con Vinales. Allo stesso tempo, però, ha confermato di aver avuto dei contatti sia con Marc Marquez (che quindi avrebbe potuto prendere un’altra strada rispetto alla Ducati) che con Jorge Martin.

Colpo di scena Marquez, contatti con KTM: la conferma di Beirer

Una chiacchierata, quello sì, guai però a parlare di una offerta di contratto. Il numero uno di “KTP Motorsports” ci ha tenuto a fare chiarezza in merito. In sala stampa, infatti, ha confermato di aver avuto più di un colloquio con i due piloti che conosce ed ammira, ma non è mai stato affrontato l’argomento relativo ad un contratto.

Il tutto, ovviamente, per un motivo: sia Martin che Marquez avevano le loro idee ed i loro piani. Di conseguenza sono state prese altre decisioni. Parole diverse, invece, quelle che arrivarono da Pol Espargaro, numero uno della Casa di Mattighofen. Ne parlò nel corso di una intervista nel podcast di Motorsport.com Spagna dal nome “Por Ojeras“. In quella occasione rivelò che Martin aveva avuto l’opportunità di salire in sella su una KTM.

Non solo il numero uno dell’attuale campionato, una opportunità che sicuramente avrà avuto anche lo stesso Marquez. “Lo dico tanto per dire – fa sapere Espargaro – chissà se altri top rider hanno avuto colloqui come Bastianini. Segno del fatto che il marchio scommette“.