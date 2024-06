Euro2024, brutte notizie per Vlasic e Kostic: i tempi di recupero

Non arrivano buone notizie da Euro2024 per due calciatori che militano nel nostro campionato che hanno rimediato due infortuni che li impediranno di proseguire il loro cammino in Germania.

La Croazia del CT Dalic, dopo il ko nella sfida inaugurale contro la Spagna, per le partite contro Albania e Italia perde una pedina importante: il centrocampista del Torino, Nikola Vlasic: “Purtroppo si è verificato questo infortunio e posso solo ringraziarlo per tutto quello che ha fatto qui”. Un problema muscolare che gli impedirà di proseguire la manifestazione in Germania, abbandonando così definitivamente il ritiro della Nazionale Croata. Queste le sue parole: “Sono estremamente dispiaciuto che questo nuovo infortunio mi impedisca di aiutare la squadra. Ho fatto tutto il possibile per farmi trovare pronto e ringrazio l’allenatore e lo staff tecnico per l’opportunità. Credo in questo squadra e sono sicuro che ci riusciranno: sarò il loro più grande tifoso!”.

Stesso discorso per l’esterno della Serbia e della Juventus, Filip Kostic, infortunatosi in occasione della gara inaugurale contro l’Inghilterra. Lesione del legamento collaterale ed Euro 2024 a rischio, visto che i tempi di recupero oscillano tra le tre e le quattro settimane. A meno che la formazione del CT Stojkovic, non arrivi in fondo alla competizione, la manifestazione che si sta disputando in Germania, per l’ex Eintracht si può considerare conclusa.