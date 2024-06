Copa America 2024: tutti gli “italiani” convocati

Manca sempre meno all’inizio della Copa America. Dal 20 giugno al 14 luglio, tutte le 32 partite saranno visibili in diretta ed in esclusiva su Sportitalia. Questo l’elenco dei giocatori presenti in Italia, che saranno protagonisti negli USA tra pochi giorni.

L’appuntamento si avvicina sempre di più e le 16 nazionali partecipanti sono state raggruppate in 4 gironi da 4 squadre ciascuno, nei quali si qualificano le prime due di ogni gruppo. Dalla Serie A sono ben 20 i calciatori convocati, domina la Juventus con quattro.

Gli “italiani” in Copa America

ARGENTINA (5): Lautaro Martinez (Inter), Nico Gonzalez e Martinez Quarta (Fiorentina), Leandro Paredes (Roma), Valentin Carboni (Monza).

BRASILE (3): Bremer e Danilo (Juventus), Ederson (Atalanta).

CANADA (1): Tajon Buchanan (Inter).

CILE (1): Alexis Sanchez (Inter).

COLOMBIA (2): Lucumì (Bologna), Yerry Mina (Cagliari).

MESSICO (1): Johan Vazquez (Genoa)

PERU’ (1): Gianluca Lapadula (Cagliari)

URUGUAY (1): Nahitan Nandez (Cagliari)

USA (4): Weston McKennie e Timothy Weah (Juventus), Christian Pulisic e Yunus Musah (Milan)

VENEZUELA (1): Dario Osorio (Parma).