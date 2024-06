Euro2024, il Portogallo vince mostrando la forza della sua rosa

Ieri si è chiusa con le partite del girone F, le gare della prima giornata dei raggruppamenti di Euro2024. A chiudere il primo giro di gare c’era un’altra delle grandi favorite, il Portogallo del CT Roberto Martinez e ovviamente di Cristiano Ronaldo. Il capitano dei lusitani, scendendo in campo ieri, ha preso parte alla sesta edizione dei Campionati Europei, una competizione che il fuoriclasse di Madeira ama particolarmente. D’altronde è anche una delle due competizioni che il numero 7 ha vinto con la sua selezione.

Il Portogallo domina e vince coi cambi

L’avversario di ieri non è stato particolarmente probante. Il Portogallo ha incrociato le armi con la Repubblica Ceca. La formazione lusitana però ha trovato contro una squadra molto arrendevole. I portoghesi hanno dominato, seppur non trovando il gol per oltre un’ora e andando in svantaggio. E, nonostante la serata negativa di alcuni dei suoi calciatori migliori come Rafael Leão e Bernardo Silva, è riuscito a rimontare.

Alla fine ad essere decisivi sono stati i cambi del Portogallo, la lunghezza e la qualità media della rosa a disposizione di Martinez a Euro2024. Alla fine è stato decisivo il triplo cambio al 90°, con l’ingresso tra gli altri di Francisco Conçeiçao, figlio di Sergio.

Portogallo servono i gol!

È chiaro però che se il Portogallo vorrà realmente sperare di fare il bis di Euro2016 a Euro2024 molto passerà dalla capacità di andare in gol. Ieri, oltre a Conçeiçao, ci è voluto un autogol per riportare in gioco la squadra lusitana. Servono i gol, servono più gol, di CR7 o chi per lui… Ovviamente non tutti si difenderanno strenuamente come la Repubblica Ceca e, dunque, ci saranno più spazi. Ma Cristiano & co. sono chiamati ad essere ben più concreti nel resto del torneo se vogliono sperare nella vittoria finale.