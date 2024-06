Euro2024, il gol più bello della prima giornata? Spiccano Muldur e Arda Guler

La giornata di ieri si è concluso il primo turno di Euro2024, manifestazione in corso di svolgimento in Germania, con le vittorie di Turchia e Portogallo rispettivamente ai danni di Georgia e Repubblica Ceca. Diverse le sorprese e i risultati che nessuno si aspettava, ma soprattutto i gol: ben 34, con un solo pareggio, quello tra Slovenia e Danimarca.

Quasi tutte le big hanno rispettato i pronostici iniziali, eccezion fatta per il Belgio caduto a sorpresa contro la Slovacchia dell’ex Napoli Calzona. Vittoria roboante per la Germania contro la Scozia, tutto facile per la Spagna buona la prima per l’Italia di Spalletti contro l’Albania, con i successi a fatica di Inghilterra, Olanda e Francia rispettivamente ai danni di Serbia, Polonia e Austria.

Il gol più bello della prima giornata di Euro2024? Sicuramente ieri in Turchia-Georgia non si sono risparmiati, con la rete al volo dell’ex Sassuolo Mert Muldur di collo esterno e la bomba dai 30 metri del madridista Arda Guler che meritano il primo posto a mani basse.

Non possono non essere citati, il tiro a giro di Nicolae Stanciu da fuori area che ha aperto le danze in Romania-Ucraina dopo l’errore in disimpegno di Andrij Lunin, il gran gol dalla distanza di prima intenzione di Lukas Provod in Portogallo-Repubblica Ceca che non ha lasciato scampo a Diogo Costa e la volée di Nicolò Barella che ha lasciato di sasso Thomas Strakosha permettendo all’Italia di ribaltare il punteggio contro l’Albania.