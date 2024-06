Juve, alla ricerca dell’accordo totale per il colpo

Ci vuole tempo per l’operazione che spingerà a Torino Douglas Luiz: l’Aston Villa non ha ancora trovato l’accordo sull’ingaggio di Mckennie, la Juve resta così in attesa di trovare l’incastro per portare a termine la trattativa con esito positivo. Giuntoli intanto sonda il mercato perché deve vendere: tra Huijsen e Soulé il capo dell’area tecnica della Juve prova a mettere su un budget integrativo di circa 70 milioni, che insieme ai 40 di partenza potrebbero dare una grossa spinta alle trattative. Intanto dall’Europeo Yildiz manda segnali confortanti sulla competitiva a livello internazionale: la Juve intende blindarlo con tanto di rinnovo e consegnargli la maglia numero 10. Mentre Adzic, la stella montenegrina bloccata già a gennaio, comincerà la preparazione con la prima squadra: con buone possibilità potrebbe rimanerci pur facendo sponda sulla Next Gen. Poterebbe essere lui il vice sotto punta che Giuntoli ha individuato in Koopmeiners, altro obiettivo di mercato sul quale si comincerà a lavorare molto presto.