Leclerc e Sinner insieme, annuncio roboante: “Lo faremo”

Charles Leclerc e Jannik Sinner, annuncio clamoroso: il pilota della Ferrari e il tennista numero uno al mondo insieme

Competono in sport molto diversi, ma sono simili, accomunati dalla giovane età, dal talento e dalla faccia pulita di due bravi ragazzi, sorridenti, disponibili e leali con tutti. Charles Leclerc e Jannik Sinner sono due volti felici dello sport italiano.

Fa un po’ fatica ad emergere il pilota della Ferrari, nonostante la sua abilità alla guida non si discuta. Leclerc attende ancora di avere tra le mani una vettura veramente competitiva per poter vincere il Mondiale, anche se in questa stagione si sta intravedendo qualche miglioramento sostanziale. È lanciatissimo invece ai vertici del tennis Sinner, diventato numero uno dopo il Roland Garros e intenzionato a restarci più a lungo possibile.

In questa estate 2024 colma di eventi sportivi di livello, per entrambi ci sono appuntamenti fondamentali. La lunga fase dei Gp europei per il ferrarista, per provare almeno a mantenere il secondo posto in classifica piloti in Formula Uno e magari vincere qualche altra gara dopo Montecarlo. Per il tennista altoatesino, Wimbledon, le Olimpiadi e gli Us Open, per incrementare ulteriormente un palmares già notevole. Ma soprattutto, presto Leclerc e Sinner potrebbero essere insieme.

Leclerc in campo insieme a Sinner: la rivelazione del ferrarista

I due condividono da qualche tempo la città di residenza. Se Leclerc a Montecarlo ci è nato, Sinner si è trasferito a vivere nel Principato dal 2020. Ma Charles e Jannik, finora, si sono incrociati solo qualche volta.

Lo ha spiegato Leclerc nel corso di una intervista a ‘La Stampa’, rivelando che comunque tra loro è nato un bel rapporto di amicizia. Che potrebbe portare a vederli in campo insieme.

Ecco cosa ha dichiarato Leclerc: “Io e Jannik ci scriviamo spesso. Lui mi ha mandato diversi messaggi quando sono riuscito finalmente a vincere a Montecarlo. Io ho fatto la stessa cosa con lui, quando è diventato numero uno del mondo. Finora, ci siamo visti solamente in occasione di qualche premiazione. Ma siamo rimasti d’accordo che a breve andremo a giocare a padel insieme“.

Forse, l’opportunità per farlo sarà ai primi agosto, durante la pausa del Mondiale di Formula Uno e quando prevedibilmente Sinner, alla fine delle Olimpiadi, si prenderà qualche giorno di pausa prima di partire per i tornei sul cemento americano.