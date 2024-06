Furlani, la casa al mare e… le Iene da chiamare di corsa

Immaginate: avete trovato una bella casetta al mare, quella che tanto sognavate da un po’. È un po’ piccolina, ma ha del grande potenziale: la zona ad oggi è discreta, promette di migliorare tanto nei prossimi anni. Promette, ma poi chissà. Vabbè, ma la casa è davvero carina, elegante, pienamente nel vostro stile. E in più ha un prezzo molto interessante: non stracciato, almeno non oggi col quartiere ancora tutto da veder crescere. Ma conveniente sì: a quei soldi, forse trovi anche altro, non necessariamente peggio … Ma questa ti piace un po’ di più e può rappresentare un buon investimento. E allora, subito, si acquista: pronto il bonifico immediato, cash, si va dal notaio. Come? C’è di mezzo l’agenzia? Ma bisogna pagarla per forza? Abbiamo buoni rapporti diretti col venditore… Vabbè dai, faremo in modo di pagare, sbuffando un po’. Ma il 3% è una cifra onesta. Dai anche il 4, nelle grandi città esagerando forse il 5%, ma già sbuffiamo: se c’è un albo degli agenti immobiliari con relative percentuali fissate, cerchiamo di attenerci. Va bene dai, il 5% lo paghiamo. 40mila per la casa, 2mila di commissione… E via. E invece no: l’agenzia vuole 15mila euro, perché sostiene che 40 sia troppo basso per essere il prezzo finale . 15mila euro? È il 37,5%! Ma siamo pazzi? Ma è legale tutto questo? Roba da chiamare “Le Iene”: verrebbero di corsa, per realizzare un servizio da prima serata, di cui parlerebbe chiunque. Ma la casa è del proprietario o dell’agenzia? E poi a 55mila… È bella, ma il rischio che non li valga domani aumenta. E soprattutto, mi sento vittima di un raggiro. Che poi, quanto ci vorrà che qualcuno si chieda se c’è qualcosa di losco dietro e mi consideri connivente di un imbroglio, quando sono solo vittima? Senza contare che da domani, se accetto di pagare il 37,5% in più, mi aspetto che chiunque mi chieda più o meno altrettanto. Addio macchina nuova, addio casa in montagna: al 37,5% in più su tutto, non potrò permettermi più nulla. Quindi, chiamo tutti: o torniamo a percentuali moralmente accettabili, da persone serie, per bene… o nulla. Alla fine, l’importante è avere in tasca la liquidità per comprare sull’unghia ciò che mi piace, in determinati limiti. E soprattutto, rimanere una persona conosciuta per la mia integrità morale e onestà. In un mondo di gente che compra con i pagherò e di venditori truffaldini, avrò sempre la fila alla porta e i tappeti rossi. Aspetto una risposta: le ferie si avvicinano e tutti sanno chi sono. Se quell’agenzia è seria, mi richiamerà di certo. Altrimenti.. il mondo è pieno di case al mare. Chissà di non trovarne anche una migliore.

P.S. Onore a chi nella vita, nel lavoro e negli affari, mette onestà e moralità davanti a tutto. Onore all’AC Milan, alla sua proprietà e al suo CEO. Meno, a chi non racconta il malcostume del calcio per quello che è realmente e a chi dovrebbe far in modo con rigidità che chi si comporta così, diventi l’esempio da seguire e non passi all’occhio superficiale dei tifosi (che ho come l’impressione non pagherebbero il 37% di agenzia per la loro casa, con la loro tasca) come il fesso del mercato. Anche se quest’ultimo aspetto, a un top manager dell’alta finanza, cresciuto tra Bocconi e Harvard, dubito possa portare via il sonno.