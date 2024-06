Lamine Yamal, genesi di un talento generazionale

Spopola in tutto il mondo, Lamine Yamal. D’altronde non potrebbe essere altrimenti, viste le qualità tecniche spaventose che il classe 2007 (sì, avete letto bene) mette in campo ogni volta, sempre con un crescendo nell’approccio. Il Barcellona, dopo un folgorante avvio nell’Under 17, gli ha praticamente evitato il resto della trafila, portandolo in prima squadra e di riflesso in nazionale.

Fiducia a una pedina giovanissima. Nella scorsa stagione Yamal ha giocato 48 partite con il Barcellona tra campionato e coppe, diventando il punto fermo dei blaugrana. Il coraggio di farlo esprimere tra i grandi ha premiato lui e chi l’ha lanciato: il palcoscenico non l’ha spaventato, continua a crescere e stasera a sfida all’Italia.