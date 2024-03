Prove di futuro. Ebbene sì, quello tra Spagna e Brasile dell’altra sera è stato un chiarissimo inno al futuro. Due nuove stelle si sono prese la scena allo stadio Bernabeu, incantando senza pensarci una volta di più. Il talento limpido di due fenomeni che saranno ai vertici del calcio mondiale almeno per i prossimi 15 anni: stiamo parlando di Lamine Yamal lato iberico, Endrick lato verdeoro. Se Yamal, giocatore del Barcellona, riesce nell’impresa di scatenare il pubblico del Real Madrid, beh, significa che i segnali sono davvero importanti. Una prestazione da urlo, tra assist e giocate d’alto rango. Sedici anni, tanto coraggio, una personalità immensa e un talento ancora non del tutto esplorato. Endrick ha 17 anni, gioca aled è già di proprietà del Real Madrid. Stupisce (fino a un certo punto) la grande capacità nel saltare l’uomo, con una facilità a dir poco imbarazzante. Naturalezza che ricorda le prime gesta di, che qualche anno in più per entrare nelle grazie verdeoro ci aveva impiegato.