Sainz KO: hanno scelto un altro pilota

Il futuro di Carlos Sainz si arricchisce di un aggiornamento decisamente spiacevole per il pilota spagnolo: è stato ‘scartato’

Il mercato piloti sta appassionando milioni di tifosi che in vista della prossima stagione di Formula 1 sono in fibrillazione per i tantissimi cambiamenti nel paddock. La Ferrari, in tal senso, ha ‘inaugurato’ la stagione con un colpo di scena pazzesco.

Perché a dispetto di prestazioni davvero convincenti per la maggior parte di questo inizio di stagione, Carlos Sainz non farà parte della Ferrari del futuro. Il 29enne madrileno è stato accantonato in favore di Lewis Hamilton che, in scadenza con Mercedes, ha spiazzato il mondo intero scegliendo il Cavallino Rampante e firmando un contratto pluriennale. Adesso il più grosso e intrigante punto interrogativo non può non riguardare Sainz, virtualmente senza vettura per il 2025.

Il pilota iberico è stato accostato a Red Bull e Mercedes nei mesi scorsi. Alla fine la scuderia di Milton Keynes ha preferito rinnovare il contratto di Sergio Perez – nonostante un inizio di stagione assai deludente del messicano – per affiancare Verstappen. E Toto Wolff, che ha personalmente tallonato l’olandese dovendo poi alzare bandiera bianca, ha varato una linea giovane: con ogni probabilità, una delle ‘Frecce d’Argento’ verrà guidata dal giovanissimo Andrea Kimi Antonelli nel prossimo mondiale.

A questo punto ci si chiede quale sia la posizione di Sainz che, stando alle ultime indiscrezioni, continua a rimanere in cima alla lista di due scuderie. Da un lato la Williams, con Vowles che sta facendo di tutto per portarlo nella scuderia inglese. Dall’altro la ricchissima proposta di Sauber che nel 2026, in occasione del cambio di regolamenti, lascerà il posto ad Audi.

Sainz è stato scartato: “Non si farà”

Ma per Carlos Sainz, riguardo ai dubbi sul suo essere presente in Formula 1 nel 2025 dopo l’addio ufficiale alla Ferrari, è arrivata un’altra durissima batosta da dover mandare giù. Craig Slater, giornalista di ‘Sky F1‘, ha rivelato come un’opzione ventilata negli ultimi tempi per il talento di Madrid sia ormai da considerare sfumata a tutti gli effetti.

Si parla di Alpine e della ricerca di un sostituto di Esteban Ocon che lascerà la scuderia francese al termine dell’attuale stagione. Pare, secondo quanto riferito dal giornalista, che i colloqui tra i vertici dei transalpini e Sainz non siano proseguiti nel tempo. Medesimo discorso per Valtteri Bottas, altro profilo ventilato per il post Ocon. Nel 2017/18 Sainz fece già parte del team Renault che solo successivamente prese il nome di Alpine. Viene anche riportato come Mick Schumacher, pilota di Alpine per il campionato Endurance, non venga considerato una scelta ideale per il 2025.

Zhou Gaunyu sembrerebbe a questo punto essere il favorito, con buona pace di Sainz, per ereditare la vettura oggi in mano ad Ocon. “Carlos Sainz ha avuto colloqui con Alpine ma mi è stato riferito che non è fattibile“, ha detto Slater ribadendo il medesimo concetto pure per Bottas. Zhou, invece, anche per motivi commerciali sembrerebbe la scelta perfetta per Alpine.