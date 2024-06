Spagna-Italia, il registro statistico: bilancio favorevole alle Furie Rosse

Questa sera Italia e Spagna si affrontano per la sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi degli Europei. De la Fuente e Spalletti hanno tenuto alta la tensione perché l’appuntamento può valere un indizio verso il primato del raggruppamento. E allora diamo un piccolo sguardo al registro delle statistiche: Italia e Spagna si sfidano questa sera per la 41esima volta nella loro storia.

Il bilancio dei precedenti è favorevole alle Furie Rosse che hanno raccolto 13 vittorie contro le 11 degli azzurri. Il quadro è completato da 16 pareggi. Appuntamento questa sera alle ore 21 a Gelsenkirchen. Entrambi gli assetti hanno iniziato con il piede giusto il cammino degli Europei.