“Tensioni in Ferrari”: confessione choc

In casa Ferrari, mentre si prepara il prossimo round di Barcellona, escono fuori nuove polemiche con cui fare i conti

Il Mondiale di Formula 1 è ancora lungo e lontano dalla conclusione, sebbene il solito mattatore Max Verstappen continui a dettare le regole: lui vince quasi sempre e anche quando va in difficoltà riesce comunque a tirare fuori il meglio dalla sua RB20.

In questo la Ferrari deve ancora migliorare, e se vuole realmente conquistare un titolo Mondiale che manca dal 2007, deve in qualche modo prendere ‘spunto’ dalla rivale Red Bull, e dunque deve anche riuscire a superare i momenti difficili che, in un modo o in un altro, tutte le scuderie sperimentano nel corso della lunga competizione.

Non si dimentichi poi il fatto che la Ferrari, da diversi mesi oramai, ha un separato in casa che a breve dirà addio alla scuderia di Maranello: stiamo parlando di Carlos Sainz, che in varie interviste sta tirando fuori aspetti interessanti del suo rapporto agli sgoccioli con la Rossa.

Sainz parla della tensioni vissute in Ferrari: la situazione

Inutile dire che uno come lui non ha preso benissimo la scelta di essere accantonato a favore di un pilota di 39 anni. Carlos Sainz non ha mai digerito il fatto di essere stato sostituito, per le stagioni 2025 e 2026, dal sette volte iridato Lewis Hamilton, un pilota che come molti altri desiderava da anni vestirsi di rosso per tentare di superare in termini di mondiali vinti, l’idolo di sempre Michael Schumacher.

Sainz sta comunque assimilando la scelta dei dirigenti della Rossa e ha continuato a lavorare in pista, riuscendo anche a vincere un Gran premio come quello australiano quando approfittò dell’assenza di Verstappen per interrompere la sua egemonia.

Nell’ultimo periodo lo spagnolo sta concedendo diverse interviste e in esse sottolinea che in Ferrari ha vissuto parecchi momenti di tensione. Mirino anche su Leclerc, fermo restando che entrambi i piloti rimangono grandissimi amici, il loro rapporto è indiscutibilmente uno dei più solidi del paddock, però lo stesso spagnolo ha sottolineato – durante una intervista al programma El Hormiguero di Antena 3 – di aver vissuto qualche momento poco felice.

“In ogni squadra ci sono sempre momenti di tensione, puoi pensare che certe volte avresti potuto ricevere una mano in più e Charles e la Ferrari a loro volta possono pensare che in alcuni momenti avrei potuto fare meglio. Ma il mondo delle corse è così”, ha detto Sainz, sottolineando però che lui e il collega monegasco rimangono grandissimi amici, sia in pista che fuori.