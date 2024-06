“Uno dei più pesanti”: video pazzesco, c’è anche Schumacher

Sui social network è comparso un filmato dal passato che commuove i fan della Formula 1: presente anche Michael Schumacher [VIDEO]

Sono passati quasi undici anni da quel terribile incidente che ha cambiato la vita di Michael Schumacher, della sua famiglia e degli appassionati della Formula 1. Da quel 29 dicembre del 2013, dopo la catastrofe sugli scii tra le nevi di Meribel, si sa davvero molto poco. Decisione presa dalla famiglia e dalla moglie Corinna che ha voluto alzare un muro di silenzio sulle condizioni di salute dell’ex pilota.

Il mondo dei motori, però, non ha mai smesso di far sentire la propria vicinanza a ‘Schumi’ considerato, ancora adesso, un vero e proprio simbolo di questo sport. Lo hanno dimostrato proprio nelle ultime ore con un altro pazzesco filmato che è stato pubblicato sui social network e che lo vede tra i grandi protagonisti. Non è da solo visto che è in ottima compagnia di altri piloti che hanno scritto la storia.

Tra questi spunta l’indimenticato Ayrton Senna ed Alain Prost. La gara in questione è il Gran Premio di Spagna del 1993. Una pista non come tutte le altre e molto complicata da affrontare.

GP Spagna ’93, il filmato inedito spiazza tutti: c’è anche Senna [VIDEO]

La firma social è dell’account “Estagiàrio da F1” che ha pubblicato un video con il nativo di Hurth. Il GP di Spagna del ’93 viene ricordato soprattutto per un motivo: uno dei podi più pesanti di sempre. Ed il motivo è stato riportato in precedenza: la presenza di piloti che hanno scritto davvero la storia. Ad avere la meglio in quel Gran Premio fu il francese Alain Prost con la Williams-Renault.

Al secondo posto la McLaren-Ford di Ayrton Senna mentre, al terzo posto, proprio Michael Schumacher che riuscì ad arrivare sul gradino più basso dopo che nelle qualifiche si era piazzato in quarta posizione. Una gara del tutto particolare e con una partenza a dir poco insolita. Il semaforo che da rosso, diventa giallo lampeggiante invece che verde. Il via, però, è regolare. Fino al 11esimo giro al comando c’era Damon Hill, ma a metà gara l’inglese è stato costretto al ritiro per la rottura del motore.

GP da Espanha de 1993 Alain Prost

Ayrton Senna

Michael Schumacher Um dos pódios mais pesados de todos os tempos 😮‍💨 pic.twitter.com/DYcvnQWHtj — Estagiário da F1 (@EstagiariodaF1) June 17, 2024

Buon per Senna che conquista la posizione e non la lascia più. Solo che per un errore durante un cambio gomme ai box è avvicinato dal tedesco che dovette rinunciare all’inseguimento dopo che la Lotus (doppiato Zanardi), rompendo il motore, semina olio e lo costringe ad una breve escursione fuoripista. La vittoria fu quindi di Prost e il resto è storia, proprio come questo podio.