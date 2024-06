Addio Max Verstappen: ha paura di lui

Un addio di Verstappen alla Red Bull non è affatto da escludere. E’ emerso un dettaglio che potrebbe cambiare il futuro del pilota

In Formula 1, si sa, tutto è sempre in continua evoluzione. Un concetto che vale anche – e soprattutto – per il mercato piloti, tema caldissimo in queste ore per un’indiscrezione che vede protagonista il tre volte campione del mondo Max Verstappen.

Come noto, l’olandese è felice alla Red Bull ma particolari dinamiche interne al team lo hanno portato a valutare un suo trasferimento altrove. Allo stesso tempo, la Mercedes è alla ricerca di un sostituto di Lewis Hamilton – il britannico passerà alla Ferrari – e quello di SuperMax è certamente il profilo in cima alla lista del boss della compagine di Brackley, Toto Wolff.

Il manager austriaco, tuttavia, ha anche un’altra carta da giocarsi: si tratta di Kimi Antonelli, talentuoso 17enne italiano attualmente impegnato in Formula 2 dopo aver fatto incetta di successi nelle categorie inferiori.

Verstappen – Antonelli, il retroscena che non ti aspetti sulla Mercedes

Ed è proprio la figura di Antonelli a preoccupare Verstappen, le cui riflessioni riguardo un addio alla Red Bull per passare alla Mercedes hanno cominciato ad essere sempre più serie. Il campione olandese, adesso, è consapevole che se vuole andare in Mercedes dovrà decidere in fretta.

Ne è fermamente convinto Ted Kravitz, giornalista di Sky Sports UK, il quale si è soffermato sull’argomento alla vigilia del weekend del GP di Spagna. “Max ha un contratto in virtù del quale può decidere di lasciare la Red Bull a determinate condizioni, tipo come lo aveva Sebastian Vettel che poi passò alla Ferrari”, ha esordito il reporter britannico.

“In un certo senso, l’unica persona che preoccupa Max Verstappen nella sua libertà di passare alla Mercedes è il 17enne Kimi Antonelli, con Toto Wolff che non ha ancora deciso se affidargli quel posto”, ha poi aggiunto addentrandosi nella vicenda di mercato.

Secondo Kravitz, dunque, le prossime saranno settimane decisive riguardo il futuro del campione olandese. Verstappen, di fatto, dovrà presto fare una scelta per il suo prosieguo di carriera: giurare fedeltà alla Red Bull con la consapevolezza di dovervi restare fino alla fine del contratto (scadenza 2028) o davvero tentare l’approdo alla Mercedes prima che sia troppo tardi. Il momento delle scelte è davvero arrivato.. per tutti.