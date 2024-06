Copa America, Brasile: Danilo manda un messaggio ai tifosi

Con un post sui propri social, Danilo, capitano del Brasile ha voluto mandare un messaggio ai tifosi in vista della Copa America.

Brasile, le parole di Danilo

Così ha parlato Danilo: “Non siamo qui per fare vedere le nostre nuove scarpe o per scattarci dei selfie, ma per dimostrare che il sangue pulsa nelle nostre vene. E sapete una cosa? Penso che tutti noi potremmo imparare una o due cose dai più giovani, come Endrick, il più giovane del gruppo. Guardate cosa ha fatto contro l’Inghilterra. Tra l’altro, è ancora un ragazzino. Guardo la sua faccia e penso: Wow, sono davvero vecchio! Quasi non sapevo come parlargli mentre facevamo colazione in albergo. Ho chiamato uno dei giocatori più giovani e gli ho detto: “Dillo a Endrick da parte mia”. Mi sentivo come uno zio!”

Danilo per i tifosi

Il capitano del Brasile conclude così: “Come capitano, so esattamente cosa significa la Seleção per il nostro Paese. E la Copa América è una grande opportunità per dimostrare che il nostro gruppo comprende il peso della responsabilità di indossare questa maglia. Penso che dobbiamo giocare come se stessimo lottando per tornare a essere di nuovo dei calciatori professionisti. Perché questa è la specialità del popolo brasiliano, giusto? È quello che c’è nel nostro DNA. Lottare, essere coraggiosi, non arrendersi mai. Dormire sotto un c**** di albero di banane. Non abbiamo solo l’obbligo di lottare come calciatori, ma come brasiliani. Il mio messaggio finale a tutti voi è molto semplice: Uniamo le forze in questa lotta. Non siamo qui per sfoggiare i nostri nuovi scarpini o per scattarci dei selfie. Siamo qui per lottare. Siamo qui per lottare e per provare a vincere la Copa América. Dal vostro capitano, con il massimo rispetto e onestà, Danilo“.