È ‘guerra’ in Formula 1: sospetti pesanti sulla Ferrari

La stagione di Formula 1 è ormai entrata nel vivo e nel paddock comincia a scricchiolare qualcosa: sospetti sulla Ferrari, ‘guerra’ in vista?

Reduce da un 2023 dominato in lungo e in largo dalla Red Bull, la Formula 1 sta vivendo un campionato all’insegna dell’equilibro in cui Max Verstappen e compagni si sono confermati leader delle classifiche (piloti e costruttori) ma al contempo hanno visto la concorrenza accorciare il gap in termini prestazionali.

Su tutte Ferrari e McLaren si sono dimostrate squadre all’altezza di battersi con quella di Milton Keynes praticamente ad armi pari, ma anche la Mercedes ha palesato negli ultimi appuntamenti degli ottimi passi in avanti. Insomma, senza esagerare, è possibile affermare che ogni weekend c’è la possibilità che s’imponga un team diverso. Ma a questo punto, la domanda che milioni di appassionati si fanno è: cosa è cambiato rispetto alla stagione 2023?

Red Bull, che attacco a Ferrari e Mercedes: la situazione

Sicuramente la concorrenza ha lavorato ininterrottamente durante l’inverno per agguantare la Red Bull campione in carica. Ed è altrettanto vero che la compagine iridata è apparsa in questi ultimi mesi parecchio distratta da vicende che poco hanno a che fare con cronometro e pista (vedi il “caso Horner”). Pareri autorevoli, però, ritengono che le distanze tra il vertice e gli inseguitori si siano rimpicciolite un po’ troppo velocemente. Ed è in tale solco che s’insinua la notizia di cui vogliamo parlarvi oggi e che presto potrebbe portare ad una vera e propria guerra all’interno del paddock di Formula 1.

La news in questione è che la Red Bull è convinta che la Ferrari e la Mercedes abbiano portato sulle rispettive monoposto una novità che non sarebbe conforme del tutto al regolamento di Formula 1. Nel dettaglio, si tratta di ali flessibili il cui piegamento indirizza il flusso sottoscocca dando un enorme aiuto alla vettura nelle curve lente, ma anche in quelle di media velocità: secondo la Red Bull sarebbero “illegali”, anche se il team di Milton Keynes non ha sporto alcun reclamo ufficiale. Almeno per il momento…

Intanto, tutto tace anche dal versante FIA, come evidenziato da ‘FanPage’, con gli addetti ai controlli che evidentemente hanno ritenuto regolare la soluzione adottata dal Cavallino Rampante e dalle Frecce d’Argento. Non è da escludersi tuttavia che ora la stessa scuderia di Milton Keynes debba provare ad adeguarsi su tutte le principali rivali.