Euro2024, le probabili formazioni dei tre match in programma oggi

Le probabili formazioni di oggi a Euro 2024 con tre match in programma: Slovacchia-Ucraina, Polonia-Austria e Olanda-Francia.

Le probabili formazioni di Slovacchia-Ucraina

SLOVACCHIA (4-3-3): Dúbravka; Pekarík, Vavro, Škriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Suslov, Boženík, Haraslín. All. Calzona

UCRAINA (4-3-3): Trubin; Konoplia, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko; Shaparenko, Stepanenko, Sudakov; Tsygankov, Dovbyk, Mudryk. All. Rebrov

Le probabili formazioni di Polonia-Austria

POLONIA (3-5-1-1): Szczęsny; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Moder, Romanczuk, Zieliński, Zalewski; Urbański; Lewandowski. All. Probierz

AUSTRIA (4-2-3-1): Pentz; Posch, Danso, Wöber, Mwene; Seiwald, Laimer; Wimmer, Sabitzer, Baumgartner; Gregoritsch. All. Rangnick

Le probabili formazioni di Olanda-Francia

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, de Vrij, van Dijk, Aké; Reijnders, Schouten, Veerman; Xavi Simons, Depay, Gakpo. All. Koeman

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernández; Griezmann, Kanté, Rabiot; Dembélé, Thuram, Barcola. All. Deschamps

Dove vedere i tre match in programma

Slovacchia-Ucraina è in programma alle 15:00 alla Merkur Spiel-Arena di Dusseldorf. Verrà trasmessa da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). In streaming tramite Sky Go e su NOW. Polonia-Austria è in programma alle 18:00 all’Olympiastadion di Berlino. Verrà trasmessa da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). In streaming tramite Sky Go e su NOW. Olanda-Francia è in programma alle 21:00 al Lipsia Stadium. Verrà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 1 e poi sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251. In streaming su Rai Play, Sky Go e Now.